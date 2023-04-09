Топ-5 популярных мошеннических схем в 2023 году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Согласно данным столичного МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических преступлений с использованием телефонов и IT-технологий. О том, какие мошеннические схемы наиболее «популярны» у столичных злоумышленников с начала года и как от них защититься, — в материале «Вечерней Москвы».

Ценные бумаги

В 2023 году популярность набирает мошенническая схема, согласно которой гражданам предлагают вложить деньги в инвестиции. Обычно потенциальным жертвам предлагают большую прибыль в короткий срок. А чтобы человек точно поверил, его приглашают в офис и разыгрывают целый «спектакль», который создает атмосферу успеха.

Так, например, произошло с «инвестиционной компанией» на западе Москвы. В офисе лжеброкеров раздавались громкие звуки, якобы обозначавшие крупную сделку с большой выгодой одного из участников проекта. Это событие встречалось всеобщим ликованием.

На деле оказалось, что все операции проходили в биржевом симуляторе, а деньги клиентов попадали в карман злоумышленников.

Спонсирование терроризма

Вторая схема связана с ложными обвинениями в спонсировании террористов или вооруженных сил Украины. Аферист представляется сотрудником полиции и сообщает, что со счета жертвы были сняты деньги на финансирование экстремистов или ВСУ. Далее мошенник предлагает выполнить все требования, чтобы избежать уголовной ответственности.

Таким образом была обманута 41-летняя жительница столицы. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счета списали 100 тысяч рублей в пользу украинской армии. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник предложил женщине снять все сбережения со счета и перевести их по указанным реквизитам. Испугавшись, женщина так и сделала. После того как она поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Похожая история произошла и с фигуристкой Евгенией Тарасовой. Ее аферисты обвинили в спонсировании терроризма.

«Положь трубку!»

Не перестают мошенники использовать и старые схемы: «поимка мошенника на живца», «родственник в беде» или «звонок из Центробанка». В первом случае жертве предлагают поучаствовать в следственных действиях и поймать мошенника с поличным. Во втором случае звонивший сообщает, что родственник попал в беду, например, стал виновником ДТП и деньги нужны, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. В третьем случае злоумышленник представляется сотрудником банка и сообщает, что счета жертвы под угрозой и деньги срочно нужно перевести на «безопасный счет».

По словам представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве, именно крылатая фраза Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» может помочь жителям столицы защититься от действий телефонных мошенников. Так, сотрудники ведомства составили список из популярных завязок телефонных разговоров, после которых можно смело вешать трубку.

В этот перечень, помимо вышеперечисленных схем, вошли звонки из «службы безопасности банка», которые предупреждают москвича о заявке на смену телефонного номера, получении кредита или о подозрительной активности на счете. Тот же тип злоумышленников может пугать жертву оформленным кредитом под залог имущества. А чтобы решить проблему, аферисты предлагают обратиться в конкретное агентство недвижимости.

Отдельно в пресс-службе столичного МВД отметили мошенников, которые представляются следователями по борьбе с экономическими преступлениями, или тех, кто называют несуществующие подразделения органов внутренних дел. Также в список вошли представители «инвестиционных фондов», которые предлагают вложиться в криптовалюту.

Не менее популярная схема, по данным МВД, это звонок от неизвестного с предложением о «льготной путевке в санаторий» или «компенсации за покупку БАДов».

Начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин призвал жителей столицы, в особенности пенсионеров, быть бдительными.

— Запомните, сотрудники банков, полиции или других правоохранительных органов никогда не будут просить назвать пароли и реквизиты ваших банковских карт, а также требовать передать им ваши денежные средства. Никому не сообщайте такого рода информацию, — подчеркнул Васенин.

Всех пострадавших он призвал незамедлительно обращаться с заявлением в полицию.