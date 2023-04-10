Той-терьер погиб под колесами самоката в Подмосковье

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Московская область, Химки, парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого Карта всех событий

В Подмосковье собака породы той-терьер погибла под колесами электросамоката. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 10 апреля.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в воскресенье, 9 апреля, в парке имени Льва Толстого в Химках. Хозяйка гуляла по пешеходной зоне с восьмилетним псом породы русский той-терьер. В какой-то момент мимо проезжали мужчина с ребенком на электросамокатах. Женщина пошла взять собаку на руки, но животное побежало навстречу хозяйке и оказалось под колесами самокатов. От полученных травм домашний питомец скончался.

Хозяйка обратилась в полицию. Мужчина признал свою вину и выразил готовность компенсировать моральный вред.

Другое преступление произошло на востоке Москвы. На железнодорожной станции мужчины избили бродячую собаку.