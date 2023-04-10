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Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Подмосковье
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Подмосковье в результате столкновения двух грузовиков один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД Московской области в понедельник, 10 апреля.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла около восьми утра в Солнечногорске на 63-м километре трассы М-10 «Россия». Водитель грузовика марки Hyundai врезался в авто марки Scania. После столкновения кабина Hyundai загорелась. Мужчина 1990 года рождения от полученных травм погиб на месте.

— По данному факту проводится проверка, — резюмировал собеседник «ВМ».

Другое ДТП произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии движение в сторону Третьего транспортного кольца было затруднено.

Подмосковье Солнечногорск Московская область Смерть ДТП
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