Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Подмосковье в результате столкновения двух грузовиков один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД Московской области в понедельник, 10 апреля.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла около восьми утра в Солнечногорске на 63-м километре трассы М-10 «Россия». Водитель грузовика марки Hyundai врезался в авто марки Scania. После столкновения кабина Hyundai загорелась. Мужчина 1990 года рождения от полученных травм погиб на месте.



— По данному факту проводится проверка, — резюмировал собеседник «ВМ».

Другое ДТП произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии движение в сторону Третьего транспортного кольца было затруднено.