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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе

Евгений Силаев
Происшествия
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Возле дома № 88 по Ленинградскому шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из-за аварии движение в сторону ТТК затруднено. На место прибыли экстренные службы. Причины произошедшего выясняются, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

5 апреля на юго-западе города автомобиль сбил пешехода, который перебегал МКАД в неположенном месте. ДТП произошло на внутренней стороне 43-го километра кольцевой дороги. Водители автомобилей Audi и Volkswagen не заметили 25-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть, и поочередно его сбили.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. В Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.

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