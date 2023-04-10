Почему в России никогда не смягчат наказание за отсутствие документов на авто

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Госдуме подготовили законопроект, который предполагает смягчение наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль. Текст проекта закона и пояснительная записка к нему опубликованы в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Данный законопроект поможет водителям избежать лишних штрафов. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, в нынешних условиях, когда у сотрудников Госавтоинспекции есть электронные возможности проверить любой документ, бумажные варианты во многом становятся избыточными.

— Сейчас за их отсутствие предусмотрены жесткие меры наказания. Например, эвакуация автомобиля на штрафстоянку. Это не пропорционально нарушению. Также выписывают штраф в размере 500 рублей, — рассказал Шапарин.

При этом сотрудник ДПС может посмотреть в базе, кому принадлежит транспортное средство, и сверить собственника, считает эксперт.

— Если он за рулем, то какая разница, где свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), — уверен Шапарин.

По его мнению, данная инициатива хорошая, однако законопроект не примут, так как в скором времени водителям разрешат предъявлять электронные версии документов.

— Сейчас появились программы «Госуслуги» и «Авто». Они дают возможность показать СТС на экране телефона. Однако пока данные поправки не внесены, требуется бумажный документ. На время перехода предложенный законопроект может стать позитивной мерой. Но его не примут. Проблема будет отрегулирована вступлением в силу электронного документооборота на автомобиль, — резюмировал Шапарин.

В России обсуждается увеличение перечня неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль. Какие поправки предлагается внести и как это повлияет на безопасность дорожного движения — в материале «Вечерней Москвы».