Проще чем кажется: как отличить натуральный мед от подделки
Сюжет:Проще, чем кажется
По данным Роскачества, до 70 процентов меда в магазинах являются либо медовым продуктом, либо подделкой. О том, как отличить натуральный мед от фальсификата, — в материале «Вечерней Москвы».
Ложные факты о меде:
— Капнуть немного меда на тыльную сторону ладони и растереть: если он ненастоящий, то не впитается, а настоящий — впитается;
— «Севший» — закристаллизовавшийся мед — подделка;
— Старый мед является фальсификатом (на самом деле с годами продукт становится только лучше).
Отличие натурального меда:
— Натуральный продукт не может быть ни розового, ни зеленого цветов;
— Опустите чайную ложку в банку и начните скручивать ее, при вытаскивании вокруг места, где она была, очень медленно будут образовываться спирали;
— Мед должен быть вязким и тягучим;
— Вес натурального продукта составляет примерно 1500 граммов при помещении его в литровую банку;
— Всегда очень легкий, приятный, характерный для сорта аромат;
— При перевернутой банке воздушный пузырь не достигает быстро дна;
— Не синеет при добавлении капли йода;
— Содержит от двух до семи процентов сахарозы;
— Не пенится при добавлении капли уксуса.