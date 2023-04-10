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Приметы и советы

Проще чем кажется: как отличить натуральный мед от подделки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как отличить натуральный мед от подделки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По данным Роскачества, до 70 процентов меда в магазинах являются либо медовым продуктом, либо подделкой. О том, как отличить натуральный мед от фальсификата, — в материале «Вечерней Москвы».

Ложные факты о меде:

— Капнуть немного меда на тыльную сторону ладони и растереть: если он ненастоящий, то не впитается, а настоящий — впитается;

— «Севший» — закристаллизовавшийся мед — подделка;

— Старый мед является фальсификатом (на самом деле с годами продукт становится только лучше).

Отличие натурального меда:

— Натуральный продукт не может быть ни розового, ни зеленого цветов;

— Опустите чайную ложку в банку и начните скручивать ее, при вытаскивании вокруг места, где она была, очень медленно будут образовываться спирали;

— Мед должен быть вязким и тягучим;

— Вес натурального продукта составляет примерно 1500 граммов при помещении его в литровую банку;

— Всегда очень легкий, приятный, характерный для сорта аромат;

— При перевернутой банке воздушный пузырь не достигает быстро дна;

— Не синеет при добавлении капли йода;

— Содержит от двух до семи процентов сахарозы;

— Не пенится при добавлении капли уксуса.

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