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Первые насекомые проснулись в московских парках

Никита Худяков
Город
Первые насекомые проснулись в московских парках
Фото: Unsplash

В столичных парках проснулись насекомые: первыми появились бабочки-крапивницы и некоторые виды жуков. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

— С приходом весны на природных территориях уже можно встретить насекомых, грациозно порхающих или деловито снующих по своим делам после зимней спячки, — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что около 200 видов столичных насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы. Кроме того, в ближайшее время в парках появятся клопы-землекопы, муравьи, бабочки-лимонницы и другие насекомые, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в подмосковных лесах проснулись муравьи. За короткий срок насекомым необходимо будет просушить и прогреть гнезда, а также запустить процесс рождения нового поколения. Отмечается, что муравьи формируют из своих тел «солнечные батареи», которые копят тепло и прогревают жилища сверху.

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