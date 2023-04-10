Череп с пулевым отверстием обнаружили таможенники в аэропорту Внуково

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Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в посылке человеческий череп с пулевым отверстием. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 10 апреля.

По данным собеседника «ВМ», сотрудники таможни досмотрели посылку с человеческими останками. Она должна была отправиться из Москвы в Чикаго. Прибывшие эксперты установили, что череп принадлежал человеку, погибшему около десяти лет назад.

Правоохранители проводят проверку и выясняют личность погибшего.

Другой человеческий череп обнаружили рабочие, когда разбирали гаражи на северо-востоке столицы. Хозяйка помещения сообщила, что человеческие останки с работы принес муж, который работал врачом скорой помощи.