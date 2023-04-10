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Россиянки атаковали соцсети актера Касселя после новости о разводе

Евгений Силаев
Общество
Россиянки атаковали соцсети актера Касселя после новости о разводе
Фото: shutterstock

Пользовательницы социальных сетей из России атаковали аккаунты актера и продюсера Венсана Касселя после новостей о разводе с моделью Тиной Кунаки.

Так, девушки буквально наводнили комментариями соцсети 56-летнего актера. Они просили его помириться с 26-летней моделью и даже запустили хештег #returntoTina.

— Который день из-за этого грущу. Они мне так нравились как пара, — пишут расстроенные поклонницы.

Впрочем, нашлись и те, кого подобные новости не расстроили. Часть пользовательниц обрадовалась тому, что Кассель «освободился».

Кассель и Кунаки поженились в 2018 году после развода актера с Моникой Белуччи. Спустя год у них родилась дочь Амазони.

Дочь актера от первого брака Дева Кассель, судя по всему, изучает русский язык и культуру. Она свободно может ответить на вопросы «Как тебя зовут?» и «Сколько тебе лет?», а также произнести фразу из популярного мема «Это что за анаконда?».

Социальные сети Знаменитости Венсан Кассель
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