Дочь Касселя и Белуччи учит русский язык на лондонских вечеринках

Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo» вручается в области популярной музыки и классического искусства. Французский актер Венсан Кассель / Фото: Анатолий Белясов, «Вечерняя Москва»

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель оказалась в окружении российских моделей во время вечеринок в столице Великобритании — Лондоне. Она проводит вечера и пьет вино в компании россиянок и, судя по всему, изучает русский язык и культуру.

17-летняя девушка уже может сказать несколько словосочетаний на русском языке. На видео, которое опубликовала известная модель Эмили Бруни, видно, как дочь Белуччи и Касселя отвечает на вопросы «Как тебя зовут?» и «Сколько тебе лет?», а также произносит фразу из популярного мема «Это что за анаконда?».

Бруни также передала разговор Девы Кассель со своим отцом. Юная знаменитость попросила папу не волноваться из-за того, что она проводит время с российскими девушками в британской столице, информирует издание Super.ru.

Осенью прошлого года в интервью российской прессе Венсан Кассель рассказал, как относится к собственной популярности и льстит ли ему внимание поклонниц. Француз заметил, что кино делает привлекательным «практически каждого мужчину».