«Существует сексуальная химия»: Венсан Кассель рассказал о внимании поклонниц

Кадр из фильма «Особенные»

Актер Венсан Кассель рассказал, как относится к собственной популярности и льстит ли ему внимание поклонниц.

— Поймите, кино делает привлекательным практически любого мужчину. Женщины обращают на меня внимание, потому что видели меня в кино. Хотя существует еще и сексуальная химия, которая возникает между мужчиной и женщиной, — отметил он в комментарии изданию argumenti.ru.

При этом актер добавил, что он не всегда «настоящий» в кадре. По его словам, в кино не нужно каждую минуту быть «настоящим» — достаточно хорошо владеть профессиональной актерской техникой.

Кассель также отметил, что у него не вызывает раздражения, когда другие мужчины оказывают знаки внимания его женщине, если это выражение симпатии не переходит границы.

Ранее стало известно, что Венсан Кассель и Ева Грин сыграют во французской экранизации «Трех мушкетеров».

Продюсером экранизации в двух частях выступит Дмитрий Рассам. На проект собираются потратить 73 миллиона долларов. Среди актеров — Франсуа Сивиль, Ева Грин, Венсан Кассель и Луи Гаррель.