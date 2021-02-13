Венсан Кассель и Ева Грин сыграют во французской экранизации «Трех мушкетеров»

Кадр из фильма «Особенные» / 2019

Во Франции планируют экранизировать роман Александра Дюма «Три мушкетера». Об этом сообщает издание Variety.

Продюсером экранизации в двух частях выступит Дмитрий Рассам. На проект собираются потратить 73 миллиона долларов. Среди актеров — Франсуа Сивиль, Ева Грин, Венсан Кассель и Луи Гаррель.

Отмечается, что на данный момент идут подготовки к съемкам. Согласно графику, они начнутся в конце лета 2021 года. Обе части планируют снять во Франции.

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