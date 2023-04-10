Священник Ильяшенко рассказал, как правильно приготовиться к Пасхе

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Все блюда, которые традиционно едят на Пасху, лучше приготовить за несколько дней до праздника. Об этом «Вечерней Москве» сообщил замдекана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Филипп Ильяшенко.

Помимо этого, он рассказал о деталях, которые стоит учитывать во время Страстной недели. Эксперт заявил, что с приготовлением «снеди, ассоциируемой с окончанием дней воздержания от скоромной пищи», связаны два главных момента — рациональный и ритуальный.

— Во-первых, мы, конечно, не готовим эту еду за две недели, как, например, рождественские штоллены, ведь она вся испортится. Куличи засохнут, пасхи прокиснут. Во-вторых, в Страстной седмице важна не только пища, — отметил Ильяшенко.

Он также добавил, что в рамках праздника важно стать участником тех событий, которые по-особенному сильно переживают во время церковных служб. По этой причине, продолжил собеседник «ВМ», рекомендуется завершить все приготовления к вечеру среды, то есть испечь куличи, покрасить яйца и приготовить творожную пасху до указанного дня.

В четверг же, отметил священник, стоит пойти причаститься, чтобы на следующий день сходить на крестный ход. В субботу Ильяшенко призвал верующих посетить службу и днем освятить приготовленную пищу в любом храме.

В последний день недели остается лишь убедиться, «что Христос воскрес, и возвестить об этом всему миру», заключил собеседник «ВМ».

Православная Пасха в этом году отмечается 16 апреля. В преддверии праздника известный шеф-повар Константин Оганезов поделился рецептом домашнего пасхального кулича.