Шеф-повар Оганезов поделился рецептом домашнего пасхального кулича

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная Пасха в этом году отмечается 16 апреля. В преддверии праздника известный шеф-повар Константин Оганезов поделился рецептом домашнего пасхального кулича.

Кулинар рассказал на видео в своей социальной сети, какие ингредиенты потребуются для готовки. Нужно взять один килограмм муки, пол-литра молока, 200 граммов сахара, два яйца, 200 миллилитров растопленного сливочного масла, столовую ложку дрожжей, столовую ложку ванилина и 100 граммов замоченного изюма.

Для приготовления теста все эти ингредиенты нужно сначала тщательно перемешать лопаткой, потом размять руками. Полученное тесто разделить на четыре одинаковые порции, положить в бумажные формы и оставить под полотенцем на два часа. Выпекать кулич нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

Для глазури необходимо взять белок одного яйца, добавить 200 граммов сахарной пудры и чайную ложку лимонного сока, затем взбить всю эту массу до однородной консистенции. После того, как сами куличи будут готовы, нужно сначала дать им полностью остыть и только потом покрывать их глазурью.

Другим рецептом идеальной выпечки поделилась в своих социальных сетях блогер Диана Сабурова, жена комика Нурлана Сабурова. По ее словам, на два кулича необходимо взять пять яиц, 450 граммов творога жирностью девять процентов, 150 граммов сливочного масла, 450 граммов муки, 40 граммов сахара, 12 граммов разрыхлителя и ваниль. Для начинки необходимо 50 граммов орехов и 10 граммов изюма или 150 граммов цукатов.