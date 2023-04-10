Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФТС показала фото черепа, который пытались отправить в посылке в США

Степан Жирнов
Происшествия
ФТС показала фото черепа, который пытались отправить в посылке в США
Фото: Telegram / ФТС России
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Пресс-служба ФТС России опубликовала фотографии необычной находки в понедельник, 10 апреля.

По данным ведомства, необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть.

ФТС показала фото черепа, который пытались отправить в посылке в США Фото: Telegram / ФТС России

— В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий, — рассказал представитель ведомства.

В пресс-службе отметили, что останки изъяли и передали сотрудникам полиции.

Другой человеческий череп обнаружили рабочие, когда разбирали гаражи на северо-востоке столицы. Хозяйка помещения сообщила, что человеческие останки с работы принес муж, который работал врачом скорой помощи.

Посылки Проверки останки Аэропорт Внуково Таможня
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Все мнения
О проекте