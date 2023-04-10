ФТС показала фото черепа, который пытались отправить в посылке в США
Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Пресс-служба ФТС России опубликовала фотографии необычной находки в понедельник, 10 апреля.
По данным ведомства, необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть.
— В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий, — рассказал представитель ведомства.
В пресс-службе отметили, что останки изъяли и передали сотрудникам полиции.
Другой человеческий череп обнаружили рабочие, когда разбирали гаражи на северо-востоке столицы. Хозяйка помещения сообщила, что человеческие останки с работы принес муж, который работал врачом скорой помощи.