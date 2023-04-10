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Пожар произошел на складе в Подмосковье
Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, улица Панфилова, 26А Карта всех событий
На складе в подмосковном Нахабине произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 10 апреля.
По данным ведомства, возгорание произошло в 14:42 в нежилом доме № 26а на улице Панфилова. Огонь распространился на крышу складского помещения. Для тушения были направлены 44 человека и 13 единиц техники.
В 15:45 возгорание было локализовано на площади 1800 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет.
Другой пожар произошел в спорткомплексе «Олимпийский». Горела деревянная опалубка возле дома № 1 по Самарской улице.
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