Пожар произошел в спорткомплексе «Олимпийский»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, Самарская улица, 1 Карта всех событий

В Москве на территории спортивного комплекса «Олимпийский», который в настоящее время находится на реконструкции, в понедельник, 10 апреля, начался пожар. Из здания повалил густой дым.

Пользователи социальных сетей сообщили о сильном задымлении. Позднее появилась информация от МЧС, что возгорание оперативно потушили.

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— На пульт спасателей поступила информация о загорании деревянной опалубки возле дома № 1 по улице Самарская. В 9:43 пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России, — приводит слова пресс-службы МЧС России Telegram-канал «Газета.ru».

Пострадавших при возгорании нет.