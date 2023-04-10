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Пожар произошел в спорткомплексе «Олимпийский»

Полина Пашкина
Происшествия
Пожар произошел в спорткомплексе «Олимпийский»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Самарская улица, 1 Карта всех событий

В Москве на территории спортивного комплекса «Олимпийский», который в настоящее время находится на реконструкции, в понедельник, 10 апреля, начался пожар. Из здания повалил густой дым.

Пользователи социальных сетей сообщили о сильном задымлении. Позднее появилась информация от МЧС, что возгорание оперативно потушили.

Видео: Telegram / Газета.ru

— На пульт спасателей поступила информация о загорании деревянной опалубки возле дома № 1 по улице Самарская. В 9:43 пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России, — приводит слова пресс-службы МЧС России Telegram-канал «Газета.ru».

Пострадавших при возгорании нет.

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