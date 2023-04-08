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Пожар произошел в ресторане на улице Нежинская

Никита Худяков
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Пожар произошел в ресторане на улице Нежинская
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Нежинская улица, 5Б Карта всех событий

Пожар произошел на кухне ресторана на улице Нежинская в районе Очаково-Матвеевское. Об этом в субботу, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме № 5Б по улице Нежинская. Загорелась кухня ресторана, находящаяся на втором этаже отдельного здания.

Была проведена эвакуация. На данный момент из здания идет серый дым. Площадь пожара составляла четыре квадратных метра. Специалисты ликвидировали возгорание.

Другой пожар произошел недавно на востоке столицы. В квартире на третьем этаже дома № 1, корпус 2, на улице Красный Казанец горела мебель и личные вещи в двухкомнатной квартире. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. В ходе тушения спасли семь человек, в том числе двух детей.

Район Очаково-Матвеевское Пожары Рестораны
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