СМИ: Костомарова подготовили к установке протеза на ноге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

— Первая (нога — прим. «ВМ») нормально заживает. Теперь нужно руки подготовить тоже к протезам, но к каким именно, пока неизвестно. По состоянию нормально все, — передают «Известия».

Собеседник издания также добавил, что в настоящее время речь не идет о перевозке Костомарова из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

Поэтому пациенту необходимо все еще оставаться под наблюдением врачей. Кроме того, источник рассказал, что сейчас атлет занимается с инструктором, разрабатывает тело и работает с психологом. Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис.

Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.