Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доктор Мясников раскрыл опасность популярной группы лекарств

Евгений Жуков
Общество
Доктор Мясников раскрыл опасность популярной группы лекарств
Фото: Youtube / Россия 1

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности, которую в себе таят мочегонные препараты. В эфире телеканала «Россия 1» доктор рассказал, что эта популярная группа лекарств способна провоцировать развитии аритмии.

По мнению специалиста, подобные препараты активно вымывают калий и натрий из организма и выводят определенные электролиты и микроэлементы.

При подозрении на аритмию Мясников посоветовал в первую очередь проверить уровень электролитов в крови, потому что, вероятнее всего, их недостаток может быть проявлением дисбаланса, вызванного мочегонными препаратами. Мясников назвал подобный недуг «классическим осложнением от мочегонных средств».

Кроме того, телеведущий сообщил, что у человека, который принимает лекарства для снижения давления, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца. Иными словами, прием таких препаратов может существенно навредить здоровью и даже убить. Мясников отметил, что врачи назначают эту группу препаратов в тот момент, когда пациент находится под их наблюдением.

Здоровье Врачи Александр Мясников Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Все мнения
О проекте