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Axios: Байден намерен использовать TikTok в предвыборной кампании

Евгений Силаев
В мире
Axios: Байден намерен использовать TikTok в предвыборной кампании
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден намерен использовать TikTok в своей предвыборной кампании ради привлечения молодых избирателей. Об этом сообщило издание Axios.

Отмечается, что продвижение кандидатуры Байдена в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей. Для этого планируется использовать сотни лидеров мнений, которые будут рекламировать достижения действующего главы государства.

Кроме того, таким образом предвыборный штаб Байдена попытается нивелировать медийное преимущество Дональда Трампа, который может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Для работы с создателями контента привлекут четырех специальных сотрудников. Основной упор будет сделан на молодых избирателей, а также жителей пригородов, передает Общественная служба новостей.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные же предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

В общей сложности в исследовании поучаствовали около 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Важно отметить, что опрос проводился в течение всего марта и был завершен до того, как стало известно о предъявлении обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

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