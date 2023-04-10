СК проводит проверку по факту крупного пожара в Подмосковье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, улица Панфилова, 26А Карта всех событий

По факту пожара на складе в городском округе Красногорск проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 10 апреля.

По ее словам, сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила Врадий.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, ведомство контролирует ход и результаты проверки.

Пожар, о котором идет речь, произошел в доме № 26а на улице Панфилова в рабочем поселке Нахабино. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Для ликвидации на место происшествия прибыли 44 человека и 13 единиц техники.