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СМИ: «Аэрофлот» впервые отправил самолет на ремонт в Иран

Евгений Силаев
Общество
СМИ: «Аэрофлот» впервые отправил самолет на ремонт в Иран
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская компания «Аэрофлот» впервые отправила самолет на ремонт в Иран. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

По данным газеты, 5 апреля широкофюзеляжный самолет Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 прибыл в Тегеран. Там ремонтом лайнера занялись специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Основной упор, как уточняется, был сделан на ремонт шасси. Отмечается, что подобная возможность обсуждалась несколько месяцев.

До этого для техобслуживания «Аэрофлот» использовал гонконгскую компанию HAECO. Однако, из-за введенных после начала специальной военной операции санкций, действие соглашения было по факту прекращено, пишет РБК.

Год назад против гражданской авиации России ввели беспрецедентные санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus и Boeing оборвали сотрудничество с авиакомпаниями из России, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры.

Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».

Ремонт Иран Аэрофлот Самолеты
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