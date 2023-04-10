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Жители подмосковной деревни обнаружили в лесу снаряд времен ВОВ

Степан Жирнов
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Жители подмосковной деревни обнаружили в лесу снаряд времен ВОВ
Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Акулово Карта всех событий

Жители подмосковной деревни обнаружили в лесу снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник, 10 апреля.

Инцидент произошел в деревне Акулово Волоколамского городского округа. Местные жители обнаружили снаряд времен войны в лесу, в четырехстах метрах от жилых домов.

Жители подмосковной деревни обнаружили в лесу снаряд времен ВОВ Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

На вызов приехала бригада саперов. Специалисты идентифицировали снаряд: им оказалась 50-миллиметровый минометный снаряд. Из-за близости с жилищами граждан разминировать объект на месте было нельзя. Специалисты погрузили его в специальный контейнер и вывезли на полигон, где мина была уничтожена.

Похожая история произошла в Курской области. В лесном массиве близ местной деревни жители обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. Снаряд обезвредили сотрудники МЧС.

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