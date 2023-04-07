В Курской области обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Курской области

В лесном массиве одной из деревень Курской области обнаружили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Бомбу обнаружили жители деревни Звягинцево. Они сообщили о своей находке, и на место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с полицейскими.

Специалисты осторожно изъяли снаряд, после чего вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, говорится в сообщении.

Похожая история произошла 24 марта на улице Вавилова на юго-западе столицы. На территории ТЭЦ-20 обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

До этого на улице Рудневке в Москве был обнаружен предмет, похожий на гранату. Из-за подобной «находки» прибывшим сотрудникам силовых ведомств пришлось оцеплять территорию, где был обнаружен предмет.