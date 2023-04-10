Казанский стрелок Галявиев заявил о планах написать книгу в заключении

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Казанский стрелок Ильназ Галявиев решил написать в заключении книгу. Об этом он рассказал в понедельник, 10 апреля, в последнем слове на суде.

— Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И все же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду, — заявил он.

Галявиев пояснил, что надеется написать книгу, чтобы доходами с ее продажи погасить сумму по искам. Стрелок также в очередной раз подтвердил, что больше «не считает себя богом», и еще раз извинился перед семьями своих жертв, передает телеканал 360.

Казанский стрелок также обратился к суду с просьбой не отправлять его в тюрьму на пять лет, сославшись на то, что он уже приговорен к пожизненному заключению.

Галявиев обвиняется по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В мае 2021 года он пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две преподавательницы. Более ста человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.