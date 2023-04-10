Казанский стрелок Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму на пять лет

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Казанский стрелок Ильназ Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму на пять лет. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

— Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших, — цитирует обвиняемого РИА Новости.

В марте прокуратура предложила суду приговорить Галявиева к пожизненному заключению. Первые пять лет он должен будет провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима.

19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две преподавательницы. Более ста человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Галявиев обвиняется по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

На заседании суда 15 ноября 2022 года подсудимый признал свою вину.