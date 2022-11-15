Казанский стрелок признал вину в суде

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани, признал свою вину в суде. Об этом стало известно во вторник, 15 ноября.

Казанский стрелок сознался в убийстве девятерых человек в учебном заведении, сообщили РИА Новости.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли семеро детей и две учительницы, еще более двадцати человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что огонь открыл 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Позже стало известно, что стрелок это местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. 8 октября 2022 года Следственный комитет заявил о том, что расследование по уголовному делу завершено.

9 ноября суд продлил подозреваемому арест до 18 апреля 2023 года.