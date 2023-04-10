Прохожий открыл стрельбу по мужчине, который сжигал тело человека в Подмосковье

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В Подмосковье наркоман убил мужчину и сжег его тело в костре. Об этом стало известно в понедельник, 10 апреля.

По данным собеседника «Вечерней Москвы», преступление произошло в городском округе Долгопрудный на Лихачевском проспекте. 21-летний мужчина зарезал 59-летнего местного жителя, положил его тело в костер на территории строительной базы и попытался сжечь. Это заметил сотрудник базы и спросил, что парень делает. Последний отреагировал неадекватно. Он заявил, что является «богом», и пошел с окровавленным ножом в руках в сторону машины.

Испугавшись за свою жизни, очевидец достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в нападающего. Молодого человека госпитализировали. В медицинском учреждении выяснилось, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту проводится проверка.

Другое преступление произошло в Республике Тува. Местная жительница несколько раз ударила ножом малолетнюю племянницу. От полученных травм ребенок скончался.