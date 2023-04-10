Депутат Гусев предложил запретить Козловскому выступать в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал запретить актеру Даниле Козловскому выступать в России.

— Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается, — сказал парламентарий.

Соответствующее обращение от политика уже поступило в Министерство культуры. Отмечается, что Козловский осудил проводимую Россией специальную военную операцию на Украине и уехал в США. При этом на май у актера запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Shot.

8 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Отмечается, что Козловский в социальных сетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями».

Актер заявляет, что не следил за ситуацией в Донбассе на протяжении последних лет. В одном из последних интервью Козловский призывал россиян выходить на улицу и выкрикивать антиправительственные лозунги.

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США, где проживает бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева с их общей дочерью Одой-Валентиной.