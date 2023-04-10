NBC: «Умные бомбы» JDAM могут не срабатывать на Украине из-за действий России

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Военно-политическое руководство США изучает сбой в работе систем наведения «умных» бомб JDAM, который произошел на Украине. Среди ряда причин рассматриваются действия России. Об этом сообщает американский телеканал NBC News в понедельник, 10 апреля.

— В документе с пометкой «секретно» рассматривается, почему украинские бомбы, оснащенные системами наведения американского производства JDAM, в последнее время вышли из строя, — говорится в сообщении.

Телеканал ссылается на попавшие в Сеть секретные документы, которые якобы принадлежат Пентагону. По мнению экспертов, взрыватели бомб могли быть не настроены должным образом, кроме того, могут возникать проблемы с сигналом GPS, вызванные «действиями российских глушилок», передает Nation News.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) — американский высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый компанией Boeing с 1997 года. Разработка была призвана небольшими финансовыми затратами превратить обычные бомбы в эффективное высокоточное оружие.

В начале марта украинские войска впервые применили американскую «умную бомбу» JDAM. По сведениям журналистов, это произошло под Артемовском.