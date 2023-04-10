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Депутат МГД Головченко: Компенсация затрат на обучение сотрудников даст возможности для роста бизнеса

Евгений Силаев
Город
Депутат МГД Головченко: Компенсация затрат на обучение сотрудников даст возможности для роста бизнеса
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Компенсации затрат на обучение сотрудников открывают возможности для роста бизнеса. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Депутат напомнил, что заявки на получение компенсаций будут приниматься с 14 апреля по 15 июня. Каждое предприятие может компенсировать 95 процентов затрат, но не более 120 тысяч на одного сотрудника.

Отмечается, что субсидии выдаются по ряду направлений. В частности, речь идет о математических и естественных науках, инженерном деле и технологиях, креативных навыках, сервисе и туризме.

— На сайте cashback.moscow.business, который запущен столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, можно найти подробные инструкции и чек-лист для подачи заявки, проверить, подходит ли ваша компания под условия предоставления субсидии, и, в том случае, если предприятие подпадает под условия участия в программе, направить заявку, — сказал парламентарий.

При этом запросить данный вид поддержки могут как организации, так и ИП, цитирует Головченко агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства в 2022 году. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили более 110 тысяч компаний и ИП.

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