«Сыграет в ящик раньше»: американцы испугались намерений Байдена об участии в выборах

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Заявления о возможном участии действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года серьезно озадачили подписчиков телеканала NBC News в социальных сетях.

Многие пользователи негативно отнеслись к подобной идее. Некоторые же выразили опасение, что Байден попросту не справится с обязанностями из-за преклонного возраста. Так, один из пользователей отметил, что 46-президент США «едва понимает, где находится».

— Да каждый демократ в стране молится, что он сыграет в ящик раньше. И мы все знаем, что это правда! — выразил уверенность другой комментатор.

Еще один читатель обратил внимание на физическое здоровье Байдена. По мнению пользователя, глава государства «едва может стоять на своих двоих». По этой причине, продолжил подписчик, Байдену не удастся «выдержать гонку ни физически, ни морально».

Джо Байден родился 20 ноября 1942-го. Если он примет участие в президентских выборах в 2024-м и одержит победу, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. Действующий президент США — самый пожилой в истории страны.

Американский лидер зачастую становится объектом насмешек из-за своего необычного поведения. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок Байдена.