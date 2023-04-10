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Программу ко Дню космонавтики подготовили в филиале Музея Победы

Евгений Белоусов
Город
Программу ко Дню космонавтики подготовили в филиале Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Солдат Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») 15 апреля состоится программа «Космос без границ». Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятия, как уточняется, приурочены ко Дню космонавтики. Так, в 12:00 для всех желающих начнется лекция «Он был первым», посвященная первому полету человека в космос и советскому космонавту Юрию Гагарину.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Пройдет и мастер-класс «Покоряем космос», на котором можно будет создать из бумаги модель космического корабля. Также посетители смогут принять участие в соревнованиях «Гагаринские старты» и в мастер-классе по разборке-сборке автомата Калашникова.

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Всего в онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ. Самыми активными участниками стали ребята в возрасте от шести до десяти лет из Москвы и Московской области, Луганской народной республики, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской и Тульской областей.

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