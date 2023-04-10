Эксперты рассказали о лечебном влиянии кошек на человека

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Кошки действительно лечат людей, и дело здесь вовсе не в так называемых биополях. Этому есть вполне реальные подтверждения со стороны научного сообщества.

Например, кошки оказывают благотворное воздействие на человеческую психику. Присутствие такого питомца рядом уменьшает стресс, дает ощущение комфорта, расслабляет, а в перспективе способно помочь в лечении депрессии.

Диапазон урчания кошки составляет примерно от 25 до 150 герц. Эти звуковые волны улучшают заживление ран, способствуют регенерации мышц, легочной ткани, суставов и сухожилий, а также уменьшают болевые проявления.

Поглаживание любимого четвероногого вызывает небольшой электростатический заряд. Ток воздействует на точки, расположенные на ладонях. Также во время этого приятного процесса тело человека активно вырабатывает окситоцин — гормон любви и нежности.

Кошки в разы лучше человека слышат, чувствуют вибрации и атмосферное электричество, поэтому они могут заранее отреагировать на грядущий природный катаклизм, передает «Царьград».

Опрос Rambler&Co показал, что именно кошкам отдают предпочтение больше половины россиян — 51 процент. Специалист Московской службы психологической помощи Лариса Тимошина рассказала, чем людей покорили пушистые питомцы и какую пользу они приносят здоровью.