Прямой съезд с МКАД на Калужское шоссе откроется 11 апреля

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Во вторник, 11 апреля, для водителей откроется прямой съезд с МКАД на Калужское шоссе. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в данный момент водители для съезда с кольцевой дороги вынуждены двигаться по боковому проезду вместе с автобусами. Из-за этого они тратят больше времени на спуск на Калужское шоссе.

С 11 апреля для водителей откроется новый съезд. Он станет прямым и будет состоять из трех полос, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На новом Внуковском шоссе в ТиНАО появились два подземных пешеходных перехода. Они обеспечили пешеходную связь между остановками общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в микрорайоне Переделкино Ближнее.

До конца ноября 2023 года специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений. Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.