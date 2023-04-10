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«ОК» и Музей Банка России запустили совместный проект о деньгах

Евгений Силаев
Общество
«ОК» и Музей Банка России запустили совместный проект о деньгах
Фото: Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

«Одноклассники» совместно с Музеем Банка России запустили проект «Секреты денег: от истории к современности». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Проект расскажет об эволюции денег, а также о коллекционировании купюр и монет. Образовательные материалы будут появляться с 10 по 16 апреля.

Кроме того, на 14 апреля запланирована трансляция с главным историком Банка России Александром Бугровым, который расскажет о защите купюр от древних времен до наших дней.

Кроме того, в «Одноклассниках» появятся тематические стикеры. Также пользователи смогут пройти квиз «Что можно было купить на копейки и рубли разных времен», в котором им предстоит проверить свои знания и интуицию.

«Одноклассники» также анонсировали проведение прямых эфиров матча за первенство чемпиона мира по шахматам. Пользователи соцсети смогут увидеть игру финалистов турнира претендентов 2022 года Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Постоянной ведущей на матчах будет международный гроссмейстер Мария Фоминых.

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