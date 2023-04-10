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Le Soir: Бельгия заработала 625 миллионов евро от замороженных активов России

Евгений Жуков
В мире
Le Soir: Бельгия заработала 625 миллионов евро от замороженных активов России
Фото: Unsplash

Замороженные в Бельгии российские финансовые активы позволили стране получить непредвиденный доход в размере 625 миллионов евро. Об этом, ссылаясь на данные казначейства, сообщило издание Le Soir.

Эти средства были обнаружены во время последнего бюджетного контроля. Международный депозитарий Euroclear зарегистрирован именно в Бельгии, а в нем выплаты по купонам и облигациям с истекающим сроком погашения приводят к росту объема средств.

При этом Euroclear не только хранит средства, но и инвестирует их. По итогам подобных вложений за год депозитарий заработал сверхприбыль в размере 821 миллиона евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

Брюссель является рекордсменом по объему блокировки российских средств — 250 миллиардов евро. Как объяснял генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест, речь идет о 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда евро активов.

Комментируя идею передать заблокированные российские средства украинской стороне для восстановления экономики, де Гест заметил, что для этого нужен соответствующий нормативный акт. Конституция Бельгии, а также европейские договоры запрещают подобные действия, передает ТАСС.

Бельгийское правительство в декабре прошлого года выдало расчетно-клиринговой системе Euroclear разрешение на разблокировку части активов, замороженных из-за введения санкций против российского Национального расчетного депозитария.

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