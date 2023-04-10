Музей Победы откроет выставку о Мусе Джалиле 11 апреля

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы откроет выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 10 апреля, рассказали в пресс-службе музея.

Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля. Он был одним из руководителей подпольной организации в нацистском концлагере, был арестован гестапо и казнен в застенках берлинской тюрьмы Моабит.

Посетители увидят бюст поэта, цикл стихотворений «Моабитские тетради», написанных в тюрьме, и копии писем. Специально для этой выставки активисты музея ездили к дочери Мусы Джалиля, чтобы сфотографировать письма, которые он отправлял своей семье.

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Всего в онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ. Самыми активными участниками стали ребята в возрасте от шести до десяти лет из Москвы и Московской области, Луганской народной республики, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской и Тульской областей.