Госдеп: У США до сих пор нет консульского доступа к Гершковичу

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Власти США по-прежнему работают над получением консульского доступа к журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого арестовали в РФ по подозрению в шпионаже. С таким заявлением в ходе брифинга выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

— На данный момент мы продолжаем добиваться консульского доступа, — сказал Пател.

По его словам, сейчас в Белом доме разрабатывается «ряд специальных инструментов», которые позволят оказывать на Россию давление по вопросам доступа к арестованному журналисту. Пател добавил, что Вашингтон поднимает свои связи и старается решить проблему «по соответствующим каналам», передает ТАСС.

Эвана Гершковича арестовали в Екатеринбурге. Его заподозрили в сборе сведений, которые составляют гостайну, об одном из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопрос о задержании в России журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, имеющего американское гражданство. По словам Рябкова, раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Гершковича, «бесперспективна и бессмысленна».