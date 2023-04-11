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На Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч

Ирэна Колесова
Происшествия
На Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч
Фото: Pixabay

На Камчатке началось извержение одного из крупнейших вулканов региона — Шивелуча. Высота одного из пепловых выбросов уже составила порядка 20 тысяч метров, рассказали в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

— Одиннадцатое апреля 2023 года, 5:44 (20:44 мск), извержение вулкана Шивелуч. По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 метров над уровнем моря, — говорится в сообщении.

Сейчас в поселках Усть-Камчатского района наблюдается пеплопад, населенные пункты буквально накрыло огромной тучей пепла. В поселке Ключи гремит гром.

В институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредили, что выбросы могут распространиться на расстояние до 20 километров, из-за этого придется перекрывать некоторые трассы. Кроме того, пепел может представлять очень серьезную опасность для работы авиации. Вулкану уже присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Шивелуч — один из самых больших вулканов Камчатки. Ближе всего к нему находится населенный пункт Ключи, расстояние до поселка составляет порядка 47 километров на юго-запад.

Высокая активность вулкана на Камчатке началась еще в конце марта. Ученые предупреждали о потенциальной опасности.

В ноябре 2022 года вулкан Шивелуч начал проявлять чрезвычайную активность, что говорило о его подготовке к мощному извержению. Ученые предрекали, что со склонов вулкана с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Помимо этого, произойдут пепловые выбросы и обвалы.

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