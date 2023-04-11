«С Зеленским пора покончить»: Британцев разозлила утечка данных о ВСУ из Пентагона

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Читатели Daily Mail прокомментировали возможную утечку секретных документов из Пентагона, из-за которой Киеву пришлось экстренно менять свои военные планы.

— Вот что бывает, когда в США правит такая некомпетентная администрация во главе с президентом Джо Байденом, — написали в комментариях.

Некоторые отметили, что теплые отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским пора заканчивать, вместо этого лучше наладить нормальные отношения с Россией за столом переговоров. Пользователи добавили, что американскому лидеру Джо Байдену вообще ничего нельзя доверить, особенно секретного или важного.

Пентагон сейчас занимается активным расследованием утечки в соцсети материалов, которые касаются состояния и планов ВСУ, а также действий США и НАТО по помощи Киеву.

Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».