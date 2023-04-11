Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кто может стоять за утечкой данных из Пентагона

Ирэна Колесова
В мире
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кто может стоять за утечкой данных из Пентагона
Фото: defense.gov

Недавний скандал с утечкой в социальные сети секретных данных Министерства обороны США, скорее всего, стал результатом действий лица в американском руководстве, не согласного с политикой президента Джо Байдена. Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

— Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности – например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России, — сказал Джиральди РИА Новости.

Аналитик подытожил, что пока остается только гадать, через какое время Белый дом и Пентагон найдут виноватого. Потенциально утечку могли организовать сотни человек.

Джиральди рассказал, что ведомство уже изучает личные дела всех сотрудников, а в ближайшее время, вероятно, начнет проверки на полиграфе.

Пентагон проводит активное расследование этого вопиющего случая. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

ЦРУ Пентагон США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте