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МЧС: Облако пепла от Шивелуча может накрыть Петропавловск-Камчатский

Ирэна Колесова
Происшествия
МЧС: Облако пепла от Шивелуча может накрыть Петропавловск-Камчатский
Фото: Pixabay

Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в четырех районах Камчатки, сейчас облако растянулось уже на 500 километров. В ближайшее время оно может достигнуть Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

— В связи с изменением направления ветра не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском муниципальных районах и Петропавловск-Камчатском городском округе, — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник, 11 апреля. Уже несколько поселков, расположенных недалеко от вулкана, оказались накрыты тучей пепла. Жителям Камчатского края рекомендуют по мере возможности не покидать свои дома и переждать извержение внутри зданий.

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. В его состав входят три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч.

В ноябре 2022 года вулкан Шивелуч начал проявлять чрезвычайную активность, что говорило о его подготовке к мощному извержению. Ученые предрекали, что со склонов вулкана с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Помимо этого, произойдут пепловые выбросы и обвалы.

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