Глава ВТБ Костин призвал перезапустить приватизацию в России

Фото: Администрация президента РФ

Глава ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить приватизационную программу в России. По его мнению, такой шаг помог бы профинансировать приоритетные для страны проекты.

Банкир назвал три основных приоритета, которые он видит в дальнейшем развитии России. По мнению Костина, это строительство логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск промышленной сферы, а также усиление обороноспособности через развитие военно-промышленного комплекса.

Костин уверен, что в российскую экономику сейчас необходимо привлечь порядка 70 триллионов рублей. Для того, чтобы решить вышеуказанные задачи, глава ВТБ предлагает в частности перезапустить приватизацию. Таким образом получится не только пополнить бюджет страны, но и дать толчок к развитию во многих сферах экономики, в которых ценится скорость принятия решений и поиск неординарных выходов и инициатив, передает РБК.

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к президенту России Владимиру Путину ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории РФ. Уточняется, что глава ВТБ предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям лицам, связанным с недружественными странами.