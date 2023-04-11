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Глава ВТБ Костин призвал перезапустить приватизацию в России

Ирэна Колесова
Общество
Глава ВТБ Костин призвал перезапустить приватизацию в России
Фото: Администрация президента РФ

Глава ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить приватизационную программу в России. По его мнению, такой шаг помог бы профинансировать приоритетные для страны проекты.

Банкир назвал три основных приоритета, которые он видит в дальнейшем развитии России. По мнению Костина, это строительство логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск промышленной сферы, а также усиление обороноспособности через развитие военно-промышленного комплекса.

Костин уверен, что в российскую экономику сейчас необходимо привлечь порядка 70 триллионов рублей. Для того, чтобы решить вышеуказанные задачи, глава ВТБ предлагает в частности перезапустить приватизацию. Таким образом получится не только пополнить бюджет страны, но и дать толчок к развитию во многих сферах экономики, в которых ценится скорость принятия решений и поиск неординарных выходов и инициатив, передает РБК.

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к президенту России Владимиру Путину ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории РФ. Уточняется, что глава ВТБ предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям лицам, связанным с недружественными странами.

Приватизация Россия Банк ВТБ
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