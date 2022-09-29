Reuters: Глава ВТБ предложил ограничить сделки «недружественных» трейдеров зерна в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к президенту России Владимиру Путину ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории РФ. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Костина.

Уточняется, что глава ВТБ предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям лицам, связанным с недружественными странами. По словам Костина, такое решение усилит позиции российских трейдеров на мировом рынке и даст РФ «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование», передает ТАСС.

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в ЕС, а не беднейшим странам. Глава государства отметил, что туда было отправлено всего два судна из 87. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как сейчас обстоит ситуация на рынке.

Эксперт подчеркнул, что экспортный потенциал России увеличился в этом году. По его словам, миру нужен посредник, который сможет акцентировать внимание на необходимой группе товаров для транспортировки.