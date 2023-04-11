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Астролог Глоба назвала счастливчика, который серьезно разбогатеет в апреле

Ирэна Колесова
Общество
Астролог Глоба назвала счастливчика, который серьезно разбогатеет в апреле
Фото: shutterstock

Наступивший апрель сулит значительные перемены для многих знаков зодиака. Но есть среди них и особенные счастливчики, которым будут благоволить звезды во всех начинаниях, особенно в высокооплачиваемой работе.

Астролог Тамара Глоба отметила, что один из таких счастливых знаков — Дева. Таким людям стоит ждать заманчивых рабочих предложений, которые в силах перевернуть всю жизнь и карьеру. Самое главное, отметила специалист, вовремя распознать судьбоносный шанс и оперативно на него отреагировать.

— Это будет касаться рабочей сферы, творчества и может принести хороший финансовый задел на будущее, — заявила астролог в беседе с Teleprogramma.pro.

Однако есть знаки зодиака, для которых апрельские изменения могут быть плачевными. Астролог Тамара Глоба предупредила Тельцов, что им нужно быть готовыми к жестокому разочарованию. По ее словам, неприятности могут постигнуть представителей этого знака на личном фронте, поэтому Тельцам особенно важно быть сдержанными и не говорить лишнего в порыве негативных эмоций.

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