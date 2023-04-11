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С приходом тепла многие люди задумываются о том, чтобы начать бегать. Ведь этот вид активности укрепляет мышцы, оздоравливает организм, а также, если соблюдать важные правила, помогает похудеть. Подобнее о том, как правильно бегать, чтобы принести пользу своему организму и избежать негативных последствий, — в материале «Вечерней Москвы».

Как начать бегать

По словам спортивного тренера Александра Молчанова, лучше начинать занятие с непродолжительных дистанций. Особенно если вы новичок.

— Стартуйте с коротких дистанций. На начальных этапах бег не должен превышать 30 минут. Не допускается пробежка изо всех сил, когда язык вываливается на плечо. Это табу, так как вы вредите тем самым сердцу и перенапрягаете неподготовленные суставы и мышцы, — предупредил специалист.

Эксперт уточнил, что бег должен быть в таком темпе, чтобы вы могли петь и свободно говорить, не задыхаясь при этом.

Чтобы быстро влиться в процесс, по словам тренера, лучше чередовать легкий бег с активной ходьбой. Постепенно в течение недели при ежедневных тренировках можно увеличивать длительность бега.

Где лучше бегать и что надеть

Молчанов подчеркнул, что важную роль во время процесса играют маршрут и форма, которую вы надеваете для занятий.

— Чтобы была мотивация, можете приобрести новую форму. Главное, чтобы ткань позволяла коже дышать. Кроме того, при выходе на улицу в этой одежде вам должно быть немного прохладно. Если бегать в теплых вещах, вам станет слишком жарко и вы взмокнете от пота, — посоветовал тренер.

Эксперт рекомендует также перед бегом провести небольшую разминку, чтобы подготовить свое тело к будущей нагрузке.

Как бегать, чтобы похудеть

Для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, нужно выбирать длительный и медленный темп, рассказал тренер. Начинать следует с 20 минут бега и постепенно увеличивать до 60 минут.

— Для худеющих важно не пропускать тренировки. Ваша норма — 3–5 раз в неделю, — отметил Молчанов.

Разбавляйте бег ходьбой — это тоже позволяет сжигать лишние килограммы, уточнил специалист.

Кому бег противопоказан

Врачи рекомендуют отказаться от этого вида спорта тем, у кого имеются такие болезни, как: