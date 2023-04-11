СМИ: Глава Пентагона объяснился перед Южной Кореей за возможную прослушку чиновников

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Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу и объяснил ситуацию с возможной прослушкой корейских чиновников американской разведкой.

Остин переговорил с главой Минобороны Южной Кореи и пообещал, что сотрудничество двух стран будет тесным, в том числе и по вопросам прослушки, передает агентство «Рёнхап».

Министры пришли к выводу, что сейчас отношения между Вашингтоном и Сеулом стали особенно тесными и сплоченными. Они отметили, что в этом году союзу двух государств исполнится 70 лет.

О прослушке американцами руководства Южной Кореи написали журналисты издания New York Times. Они вновь сослались на обнародованные секретные данные Пентагона. Сотрудники газеты сообщили, что среди документов оказался отчет, в котором описано мнение южнокорейской верхушки о ситуации на Украине, поведении Белого дома, поставках Киеву оружия и многом другом. Журналисты решили, что это был перехват телефонных разговоров.

Несколько лет назад подобный скандал вскрылся и относительно властей Германии. Выяснилось, что американцы занимались прослушкой руководства ФРГ и даже лично федерального канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом инциденте не раз напоминала представитель российского МИД Мария Захарова.