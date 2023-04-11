Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доктор Мясников предупредил об опасности некоторых бытовых приборов

Ирэна Колесова
Общество
Доктор Мясников предупредил об опасности некоторых бытовых приборов
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что некоторые бытовые приборы могут нести угрозу для здоровья людей. Он рассказал об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, потенциально опасным может быть использование стиральных машин, кондиционеров и особенно увлажнителей воздуха.

Дело в том, что в стиральных машинах постоянно накапливается влага. Из-за этого в них может образовываться плесень, споры способны попасть в воздух и вызвать воспаление легких. Но в целом риски касаются только людей, у которых изначально слабый иммунитет, отметил специалист.

Мясников напомнил об опасности грибков и бактерий, живущих в фильтрах кондиционеров. Когда они по воздуху попадают в легкие, то могут спровоцировать так называемую «болезнь легионеров». По словам Мясникова, точно такие же бактерии могут жить и в загрязненных увлажнителях воздуха.

— Увлажнитель — вещь хорошая, но чистить надо. То же самое относится к кондиционерам, — заключил Мясников.

Александр Мясников рассказал также об опасности, которую в себе таят мочегонные препараты. Доктор указал, что эта популярная группа лекарств способна провоцировать развитии аритмии. По мнению специалиста, подобные препараты активно вымывают калий и натрий из организма и выводят определенные электролиты и микроэлементы.

Здоровье Врачи Александр Мясников
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте