Доктор Мясников предупредил об опасности некоторых бытовых приборов

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что некоторые бытовые приборы могут нести угрозу для здоровья людей. Он рассказал об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, потенциально опасным может быть использование стиральных машин, кондиционеров и особенно увлажнителей воздуха.

Дело в том, что в стиральных машинах постоянно накапливается влага. Из-за этого в них может образовываться плесень, споры способны попасть в воздух и вызвать воспаление легких. Но в целом риски касаются только людей, у которых изначально слабый иммунитет, отметил специалист.

Мясников напомнил об опасности грибков и бактерий, живущих в фильтрах кондиционеров. Когда они по воздуху попадают в легкие, то могут спровоцировать так называемую «болезнь легионеров». По словам Мясникова, точно такие же бактерии могут жить и в загрязненных увлажнителях воздуха.

— Увлажнитель — вещь хорошая, но чистить надо. То же самое относится к кондиционерам, — заключил Мясников.

Александр Мясников рассказал также об опасности, которую в себе таят мочегонные препараты. Доктор указал, что эта популярная группа лекарств способна провоцировать развитии аритмии. По мнению специалиста, подобные препараты активно вымывают калий и натрий из организма и выводят определенные электролиты и микроэлементы.